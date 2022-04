Aguero: «Lautaro Martinez un 9 vero. Gli ho sempre detto una cosa»

Aguero ha presenziato al sorteggio dei Mondiali (vedi articolo). L’ex attaccante argentino, parlando in patria con Equipo F su ESPN, si è anche soffermato sul rapporto con Lautaro Martinez.

DA ATTACCANTE AD ATTACCANTE – Sergio Aguero parla di chi lo ha “sostituito” nell’Argentina: «Lautaro Martinez è un attaccante che si muove bene e questo a Lionel Messi serve molto. Magari non partecipa molto alla manovra, perché è un 9 vero. Non è come me che a volte mi abbassavo a prendere palla, lui sta lì e quando capita un’occasione può far la differenza. Gli ho sempre detto di continuare così perché il calcio spesso tradisce, bisogna riuscire a mantenersi. Ho fatto sei o sette anni da riserva in nazionale, qui ci sono tanti attaccanti per molto tempo vedi Julian Alvarez. Io lottavo con Hernan Crespo, Carlos Tévez, Julio Cruz e Javier Saviola, mi chiedevo perché mi portassero».