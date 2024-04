Agresti: «Zhang? Rimane ma dipende! Inter in chiusura per un rinforzo»

Fra gli argomenti caldi di giornata c’è senz’altro la novità legata a Steven Zhang, di cui parla Stefano Agresti con un ulteriore focus sul mercato dell’Inter.

ACCORDO – Stefano Agresti, intervenuto in collegamento con Radio Sportiva, approfondisce il discorso legato al futuro del Presidente dell’Inter Steven Zhang: «Direi che è una cosa certa. è stato trovato un accordo per il rifinanziamento: il prestito di Oaktree sarà rifinanziato da Pimco per 400 milioni di euro. Questo avverrà ufficialmente nelle prossime settimane perché il prestito di Oaktree scade il 20 maggio. Quindi Zhang rimane alla guida del club. Anzi, diciamo che ha la possibilità di rimanere. Poi dipende anche dalle offerte e da quello che deciderà di fare per i prossimi tre anni, perché il prestito di Pimco dovrebbe avere una scadenza triennale. Così come lo aveva quello di Oaktree».

Inter, dagli obiettivi di mercato a quelli di campo

CALCIOMERCATO – Stefano Agresti, poi, si esprime anche sui rinforzi su cui l’Inter ha deciso di puntare. Il giornalista informa: «Il mercato è un mercato che, per quanto riguarda alcuni uomini, è già definito. Perché l’Inter ha già preso Taremi e Zielinski, muovendosi già su calciatori svincolati e ora sta cercando anche di chiudere l’operazione Gudmundsson, che permetterebbe alla squadra nerazzurra di rafforzarsi anche in attacco. è un calciatore con caratteristiche che quelli attuali nell’organico dell’Inter non hanno».

STAGIONE LUNGA – Stefano Agresti conclude pensando anche agli obiettivi nerazzurri: «Per cui credo che l’Inter abbia idee molto chiare e abbia ampliato il proprio organico con inserimenti di alto livello per puntare, con una squadra ancora più completa, al prossimo campionato. Ma anche alla Champions League e alla Coppa del Mondo per Club. Anche in quest’ottima l’Inter ha ampliato l’organico, perché l’anno prossima la stagione dei nerazzurri e della Juventus sarà particolarmente lunga visto che si concluderà nell’estate del 2025 con il campionato del Mondo per Club».