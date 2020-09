Agresti: “Vidal-Inter si farà. Hakimi? Può diventare straordinario. Perisic…”

Vidal Espanyol-Barcellona

Stefano Agresti, intervenuto sulle frequenze di “Radio Sportiva”, ha parlato del mercato dell’Inter. In particolare, il giornalista, si è soffermato sulle situazioni relative ad Arturo Vidal e Ivan Perisic. Una battuta, infine, su Hakimi.

MERCATO – Queste le parole di Stefano Agresti: «Arturo Vidal? Arriverà all’Inter, solo che è un mercato complicato e anche i nerazzurri fanno fatica a chiudere le operazioni. Tutte le squadre hanno pochi soldi, ma sulla solidità della proprietà cinese non ci sono dubbi. Radja Nainggolan? Me lo sarei tenuto anche l’anno scorso, avrebbe fatto comodo. Ivan Perisic? Una sua eventuale uscita darebbe al club le risorse necessarie per un nuovo acquisto. Achraf Hakimi? È costato quaranta milioni, ma i nerazzurri hanno preso un giocatore che può diventare straordinario sulla fascia destra».