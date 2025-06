Agresti tuona: «Inzaghi? Bilancio negativo se guardiamo ai trofei»

Agresti attacca Simone Inzaghi e il suo operato all’Inter in questi quattro anni. A detta sua, il bilancio non può che essere negativo. Spiega così.

BILANCIO NON POSITIVO – Le parole di Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha stroncato Simone Inzaghi e i suoi quattro anni di lavoro all’Inter: «L’immagine che lascia è quella di una sconfitta storica e su questo non ci sono dubbi: l’ultima Inter di Inzaghi è quella che perde 5-0 in finale di Champions. Se guardiamo ai trofei conquistati il bilancio è non positivo. Ha avuto sempre la miglior squadra del campionato, ma ha buttato via due scudetti: quello col Milan e quello di quest’anno. L’Inter era la migliore squadra, ha vinto uno scudetto su quattro, è arrivata in finale di Champions League. In una di queste due volte è stata travolta. Poi quando si parla di economie e di club che non potevano investire, questo dipende dai giocatori che prende. Non significa che se prendi giocatori a parametri zero allora questi non sono buoni. Il bilancio dal punto di vista sportivo non può che essere negativo». Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri ha vinto sei trofei: uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.