Agresti: «Taremi terzo titolare per l’Inter. Thuram? Super clausola»

Da luglio l’Inter potrà avere a disposizione Taremi, una volta che entrerà in vigore il nuovo contratto. Agresti non crede molto che l’iraniano possa sostituire uno dei titolari di oggi, anche se Thuram ha una clausola (alta).

I CAMBI – Stefano Agresti, a Radio Sportiva, parla di come Mehdi Taremi entrerà nell’Inter: «In partenza arriva per completare l’attacco, per diventare il terzo attaccante titolare dell’Inter con Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Anche se poi ne giocheranno due. Ora, per amore di verità e per non prendere in giro nessuno, dobbiamo anche dire che la storia recente dell’Inter ci ha insegnato che di fronte a offerte importanti può cedere giocatori di grande peso. C’è André Onana, ma anche Achraf Hakimi e lo stesso Romelu Lukaku. Il grande merito dei dirigenti dell’Inter è sempre stato quello, in queste stagioni, di riuscire a sostituire anche calciatori così importanti: quando li ha dovuti cedere li ha rimpiazzati con la capacità di prendere giocatori di spessore identico. E magari a costo zero, come Taremi. Io credo che questo sia uno dei grandi meriti dei dirigenti dell’Inter, poi vediamo cosa accadrà. Thuram ha una clausola rescissoria di novantacinque milioni: sono tanti. Di fronte all’idea di dover cedere un giocatore a novantacinque milioni a nessuno dispiacerebbe. Nemmeno all’Inter».