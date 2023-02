Agresti: «Skriniar-Inter, gestione difficile. Brozovic pedina sul mercato»

Nel suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista Stefano Agresti si è soffermato sulla gestione da parte dell’Inter del caso Milan Skriniar e del possibile addio di Marcelo Brozovic in estate

CASO DIFFICILE – Stefano Agresti ha fatto il punto sulla gestione in casa Inter del caso Milan Skriniar e di come potrebbero essere i prossimi mesi: «Gestire il caso Skriniar potrebbe non essere semplice. Io penso che Inzaghi non lo farà giocare solo in trasferta, se è parte della squadra lo utilizzerà in tutte le situazioni in cui lo riterrà utile alla causa».

SITUAZIONE MERCATO – Agresti ha poi parlato della possibile cessione in estate da parte dell’Inter di Marcelo Brozovic: «L’esplosione di Calhanoglu e l’assenza di Brozovic fanno sì che il croato possa diventare una pedina sul mercato estivo per permettere alla società di raggiungere l’obiettivo di bilancio».