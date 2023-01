Agresti: «Skriniar? Difficile che Inter non lo rimpianga! Magari in estate…»

Skriniar è sulla bocca di tutto per via di un rinnovo rifiutato con l’Inter e un futuro sempre più parigino. Secondo Stefano Agresti, intervenuto nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, lo slovacco al momento potrebbe essere un grande rimpianto per il club nerazzurro

FONDAMENTALE – Milan Skriniar è davvero così insostituibile per l’Inter? Secondo Stefano Agresti in questo momento sì: «Se uno avesse molti soldi potrebbe trovare il giocatore che non fa rimpiangere lo slovacco, ma vista la situazione economica tutt’altro che florida è difficile andare a trovare un giocatore che permetta all’Inter di non rimpiangere Skriniar. Magari se lo avessero venduto in estate potevano anticipare la Juventus su Bremer incassando anche 50 milioni di euro, ma ora come ora è molto più difficile trovare uno che non lo faccia rimpiangere. Poi per carità, non parliamo di un insostituibile ma di un calciatore importante nelle dinamiche dell’Inter. Anche perché ora non c’è nessuno di ruolo che possa rimpiazzarlo. Infatti è probabile che al suo posto venga arretrato Darmian con la Cremonese proprio perché non ci sono sostituti di ruolo».