Agresti: “Skriniar a sinistra fatica. Voto: 5. De Vrij e il futuro all’Inter…”

Stefano Agresti, direttore di “Calciomercato.com”, ha parlato di Skriniar e del rendimento del difensore nerazzurro in questa stagione. Si è parlato anche del futuro suo e di Lautaro Martinez

RIMANDATO – Stefano Agresti, nel corso della sua rubrica “La Pagella”, ha parlato di Milan Skriniar: «Lo slovacco è sicuramente tra i migliori difensori al mondo: si è integrato bene nella difesa a tre di Conte quando è stato utilizzato a destra, mentre a sinistra ha faticato troppo. Il rendimento non è stato da lui e merita 5 in pagella: Conte e l’Inter hanno il dover di restituirgli il suo ruolo ideale per farlo rendere al massimo. Si tratta di un giocatore capace di fare la differenze e che insieme a de Vrij può formare un reparto arretrato eccezionale su cui costruire anche il futuro dell’Inter che magari, il prossimo anno, rinuncerà a Lauraro Martinez ma che conterà su questi due e magari sul giovane Bastoni».