Agresti sentenzia su Mkhitaryan: «Ha perso colpi, non fondamentale»

Agresti muove una critica nei confronti di Mkhitaryan, reo ultimamente di una serie di partite non proprio al top all’Inter.

NON PIÙ FONDAMENTALE – Parlando dei prossimi impegni dell’Inter, Stefano Agresti si focalizza anche su alcuni uomini nerazzurri. Tra questi Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno non sta giocando con quella brillantezza dei giorni migliori e il giornalista lo critica aspramente sentenziando in questo modo: «L’Inter ha le rose per farlo, mi aspetta in campo Frattesi o Zielinski, cioè non due passanti ma giocatori di alto livello. Il fatto che non giochino quasi mai a me colpisce. Col Genoa l’Inter non l’ho vista bene per niente, mi sembra in difficoltà dal punto di vista fisico. Mi ha stupito Inzaghi con le sue scelte sabato, in mezzo al campo aveva due diffidati, Barella e Mkhitaryan, e li ha fatti giocare. Scelta strana. Questo Mkhitaryan non pare fondamentale come sia stato in passato, sta perdendo dei colpi. Vedremo come recupera anche Thuram, l’Inter ha bisogno di ritrovare il vero Calhanoglu e il vero Thuram perché sono giocatori che fanno la differenza». Così Agresti ha parlato su Radio Radio Mattino Sport e News, ad un giorno dal quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che si giocherà a San Siro.