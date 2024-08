Agresti: «Riserve Inter meglio delle concorrenti! Juventus? Un cambio»

L’Inter arriva alla Serie A 2024-2025, che prenderà il via fra tre giorni, con una rosa figlia della scorsa stagione in cui ha stravinto il campionato. Agresti vede ancora come favorita la squadra di Inzaghi, con la Juventus che dovrà fare qualcosa in più per competere: le sue parole da Radio Radio – Lo Sport.

LE AVVERSARIE – Tre giorni all’inizio della Serie A, con Genoa-Inter e Parma-Fiorentina partite inaugurali. Dalla Juventus in giù, a oggi il giornalista Stefano Agresti non vede particolari rivali: «Se tu prendi il centrocampo di riserva dell’Inter sono Davide Frattesi, Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. In quante delle concorrenti lo prendi e lo fai giocare titolare? In molte, mi sembra. Cioè: quante cambierebbero il loro centrocampo titolare con quello di riserva dell’Inter? Io credo che in tante squadre i centrocampisti di riserva dell’Inter giocherebbero titolari. Se devi scegliere un blocco prendi quello dell’Inter rispetto a qualsiasi altra squadra, o quasi».

Il confronto fra Inter e Juventus secondo Agresti

UNA CONTRO L’ALTRA – Agresti paragona un’avversaria su tutte: «La Juventus ha preso Douglas Luiz, è vero, ma chi sono gli altri due? Khéphren Thuram ha vent’anni non ha una storia straordinaria e così convincente. Poi il terzo chi è? Se arrivano Teun Koopmeiners e Nicolas Gonzalez la Juventus cambia faccia, sì. Ma a ora l’Inter è favorita per forza viste le concorrenti, almeno per la mia idea. Poi le cose possono cambiare perché magari quest’anno punterà sulla Champions League, o perché magari qualcuna delle altre crescerà. Però a oggi è favorita per forza».