Agresti raccomanda l’Inter: «Gioca in modo serio, altrimenti rischi!»

Agresti ha presentato la partita tra Inter e Torino, che si disputerà in serata. Il giornalista avvisa i nerazzurri sul non sottovalutare l’avversario.

AVVISO – Stefano Agresti a Radio Radio avvisa i nerazzurri in merito al match di questa sera contro il Torino: «Il Torino può diventare un ostacolo importante se l’Inter non fa una partita vera e seria. Il Toro ha avuto un passaggio a vuoto con la Lazio, ma sta giocando bene e ha dimostrato di avere nei sostituti dei partenti giocatori importanti, come Coco e Adams. In mezzo ha grande capacità di palleggio. Ovviamente la Beneamata è più forte, ma può diventare fastidiosa se non gioca al massimo. L’Inter continuità in questo inizio di stagione non ne ha mai avuta, da Inzaghi ci aspettiamo che l’Inter abbia pochi cali e meno incertezze».