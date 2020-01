Agresti: “Politano-Spinazzola, voto 7 alla Roma! Dubbi su scelta Inter”

Condividi questo articolo

Agresti promuove la scelta della Roma di prendere Politano, manifestando dubbi su quella dell’Inter con Spinazola. Il giornalista spiega i motivi in un video su “Calciomercato.com”

PROMOSSA E RIMANDATA – Il pensiero di Stefano Agresti: «Un’operazione che per la Roma ha un senso, a maggior ragione dopo l’infortunio di Nicolò Zaniolo. Matteo Politano ha caratteristiche diverse però è un giocatore che nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca va a occupare proprio la posizione che occupava il giovane romanista. Politano è un ragazzo ancora giovane, che ha tecnica, che ha la possibilità di mettersi di nuovo in evidenza nella Roma e di tornare molto utile. Il voto a questa operazione giallorossa è 7. Abbiamo invece più dubbi sulla scelta dell’Inter di puntare su Leonardo Spinazzola. Nel 3-5-2 di Antonio Conte è anche un elemento molto adatto dal punto di vista tattico, lo abbiamo visto esprimersi benissimo per esempio nella partita storica della Juventus contro l’Atletico Madrid ma è un elemento che nelle ultime stagioni ha avuto troppi problemi fisici. Con l’Atalanta, con la Juve e anche quest’anno non ha avuto continuità di rendimento. Quindi la sua avventura all’Inter comincia con un grande punto interrogativo. Chiaramente Politano era chiuso perché tatticamente in questa Inter non poteva trovare spazio però la bontà dell’operazione da parte nerazzurra la potranno confermare soltanto le condizioni fisiche di Spinazzola nel corso dei prossimi mesi».