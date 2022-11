Agresti: «Onana portiere esuberante ma mi piace! Un sostituto? Difficile»

Onana fa notizia ormai da più di ventiquattro ore, con la vicenda dell’addio anticipato ai Mondiali col Camerun (vedi articolo). Il giornalista Agresti, ospite di Microfono Aperto su Radio Sportiva, commenta la questione del portiere dell’Inter.

CONFERMATO – Stefano Agresti risponde alla domanda di un ascoltatore che, alla luce degli ultimi sviluppi col Camerun, vorrebbe André Onana ceduto dall’Inter per far spazio a Guglielmo Vicario: «A me Onana piace come portiere. Poi quello che è successo con il Camerun non lo sappiamo. Cioè: sappiamo che ha litigato col commissario tecnico, anche per una situazione legata al suo impiego, alle sue prerogative e a quello che gli chiedeva il CT. E un portiere esuberante, con una grossa personalità. Vicario? È un portiere italiano, sta facendo un campionato eccellente. Cedere Onana facendo una plusvalenza è difficile, perché bisogna trovare un club che lo voglia e soprattutto che lui accetti. I calciatori ormai non sono più pacchi postali».