Agresti: «Oaktree? Zhang cerca un altro operatore! L’Inter non rischia»

Agresti si è espresso sulla situazione economica dell’Inter con Zhang, che lavora oltre Oaktree. Il club, in sé, non rischia ovviamente nulla.

TEMPI STRETTI − Stefano Agresti a Radio Radio Mattino Sport e News: «Si avvicina la scadenza entro la quale l’Inter dovrà far fronte al prestito di Oaktree. L’Inter sta lavorando per trovare questo finanziamento non con Oaktree, ma con un altro operatore internazionale. L’intenzione di Zhang è andare avanti. I tempi sono stretti, lui è convinto di riuscire, ma Oaktree si guarda attorno perché non ha intenzione di fare quello che fece Elliot a suo tempo con il Milan, ovvero di prendere il club in caso di insolvenza. Insolvenza che al momento non è contemplata. L’Inter rischia? No, nulla. Eventualmente passa nelle mani di Oaktree, che però non ha intenzione di rilevare il club. Fallire? Assolutamente no, ci mancherebbe altro. La famiglia Zhang rischia di perdere l’Inter, ma non ha intenzione di farlo».