Agresti: «Il Napoli può andare a -18 dall’Inter in tre partite, ma occhio»

Il Napoli riparte in Serie A, col nuovo-vecchio allenatore, ossia il ritorno di Mazzarri al posto dell’esonerato Garcia. Per Agresti saranno decisive le prossime tre giornate per capire se i partenopei potranno insidiare l’Inter in vetta.

LE RIVALI – Stefano Agresti, da Radio Radio Mattino, valuta un’avversaria dell’Inter nella corsa per il titolo: «Io credo che i valori del Napoli siano molto molto alti. A me il Napoli sembra una grande squadra, che finora ha reso molto meno di quanto avrebbe potuto per una serie di motivi e non solo per colpa di Rudi Garcia. Ha buttato diverse partite, credo che il Napoli più del Milan possa provarci: è chiaro che, ora che riparte col nuovo allenatore, deve mettere una serie di risultati. Ma ha un calendario tosto, con l’Atalanta e l’Inter: è a dieci punti dalla vetta e sono tantissime, però ha grande forza. In tre partite può essere a -17 o -18 dall’Inter, ma anche a -5 o -6: c’è Atalanta-Napoli sabato, ma anche domenica Juventus-Inter. Il Napoli ha una grande possibilità ma non può sbagliare».