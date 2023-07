Agresti: «Lukaku-Inter, un segnale dal Chelsea. Ora atteso in ritiro»

Agresti è convinto che Lukaku vestirà la maglia dell’Inter e anche molto presto. Il giornalista, sulla trattativa col Chelsea, vede segnali incoraggianti: ne ha parlato a Radio Radio – Lo Sport.

VICINO – Stefano Agresti indica come decisivo il fatto che il Chelsea abbia dato più giorni di vacanza a Romelu Lukaku, non facendolo partecipare al raduno: «È il segnale che non si vogliono portare il problema in casa. È un segnale che era atteso dall’entourage di Lukaku, è stato necessario da parte sua forzare la mano per arrivare a un’intesa: il giocatore vuole andare all’Inter, il Chelsea ha capito che la soluzione migliore è quella. Si sta lavorando in questa direzione, credo si possa arrivare a conclusione della trattativa entro questa settimana. L’ipotesi è che già domenica o lunedì prossimo potrebbe raggiungere i compagni in ritiro, ma prima si deve chiudere André Onana al Manchester United».