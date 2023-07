Agresti: «Lukaku incomprensibile! Inter delusa dalle sue due facce»

Quanto emerge nelle ultime ore su Lukaku lascia di stucco i tifosi dell’Inter e non solo. In merito alla situazione si esprime anche il giornalista Agresti su Radio Sportiva.

ECLATANTE – Stefano Agresti cerca di analizzare la posizione di Romelu Lukaku e dell’Inter. Il giornalista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, afferma: «Oggi, vista così la situazione, l’atteggiamento di Lukaku è incomprensibile anche nei confronti del club Inter, al di là dei tifosi, verso i quali spesso non c’è rispetto. Non si capisce come mai l’attaccante ha fatto esporre così la società e poi ha interrotto le conversazioni, orientandosi verso la Juventus. La situazione è clamorosa perché il giocatore ha dichiarato di essere pronto a tutto pur di rimanere e invece sceglie la rivale. Di scandaloso non c’è niente ma è sicuramente un evento eclatante per quanto riguarda il calciomercato. L’Inter è rimasta delusa dal comportamento e dalle due facce che Lukaku ha mostrato in queste ultime settimane. I tifosi a loro volta si sentono profondamente traditi da un giocatore che era diventato un punto di riferimento e un simbolo dell’Inter, di cui aveva sposato completamente la causa».