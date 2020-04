Agresti: “Lukaku ha esagerato, Inter arrabbiata! Icardi? Tra i top in area”

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Stefano Agresti sull’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, e Mauro Icardi

FRASI – Queste le parole del giornalista Stefano Agresti sulle dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, sui 23 su 25 giocatori malati dopo fine dicembre. «Forse ha parlato solo ora perché ha riflettuto su quello che è successo. Non poteva lanciare un allarme su basi modeste. Forse ha esagerato, sono perplesso e anche l’Inter è arrabbiata con lui».

CENTRAVANTI – Poi Agresti su Mauro Icardi e Arek Milik, entrambi accostati alla Juventus. «L’argentino è uno tra i migliori bomber in Europa. Milik è meno spietato di Icardi in area, ma il suo meglio ancora non l’ha dato. Alla Juventus lo vedrei più adatto per esaltare Dybala e Ronaldo».