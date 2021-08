Agresti: «Lukaku, l’amore nel calcio ha un prezzo»

Stefano Agresti ha parlato dell’attaccante belga di proprietà dell’Inter Romelu Lukaku, che potrebbe lasciare il club nerazzurro.

AMORE – Stefano Agresti ha parlato ai microfoni di “Calciomercato.com” nel corso de “I 5 pensieri di Agresti” dicendo la sua anche su Franck Kessie e Romelu Lukaku che hanno giurato amore ai rispettivi club. «Se di fronte alle proposte importanti come quelle delle inglesi si può resistere, può bastare l’amore? L’amore nel calcio ha un prezzo, rischia di essere venduto sul mercato. Sicuramente Kessie e Lukaku sono legatissimi a Milano, rispettivamente al Milan e all’Inter. Però poi quando le cifre diventano impossibili, allora è chiaro che nessun calciatore e nessun club nemmeno resiste, soprattutto in una situazione di difficoltà economica come quella che stanno attraversando oggi le nostre società. Per cui penso che nella vita forse no (o forse sì, non lo so), ma certamente nel calcio l’amore ha un prezzo».

Fonte: Calciomercato.com – Eva Gini e Stefano Agresti