Agresti: «Lukaku? Ad alcuni amici interisti ha detto una cosa»

Continua a far discutere la scelta di Lukaku di voltare le spalle all’Inter, forse per andare alla Juventus ma per il momento per restare ai margini del Chelsea. Agresti, in collegamento su Radio Radio, fa una rivelazione.

LA CONFESSIONE A METÀ – Stefano Agresti parla della proposta dall’Arabia Saudita per Romelu Lukaku: «Credo che sia addirittura più alta l’offerta al giocatore, più di venticinque milioni. Si era parlato di cento milioni in tre anni, forse al giocatore andranno più soldi. Lui sinora non è mai voluto andare lì, però può darsi che cambi idea. Lui vorrebbe rimanere in Italia, sembrava all’Inter e invece si stava accordando con la Juventus. Lui, ad amici interisti ma forse per non fare troppo male, dice che è andato via ma non vuole andare alla Juventus. Per quanto ne so io sarebbe un’operazione tutta di Massimiliano Allegri: è lui che l’ha voluta fare. Probabilmente ritiene Lukaku adatto per il suo calcio e per un instant team».