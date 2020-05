Agresti: “Lotito su Juventus-Inter? Niente di male! Lautaro Martinez…”

Lotito ha fatto notizia negli ultimi giorni, per le sue dichiarazioni su Juventus-Inter (vedi articolo). Stefano Agresti, ospite di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, non ritiene che il presidente della Lazio abbia detto cose così pesanti. Successivamente ha anche parlato di Lautaro Martinez, richiesto dal Barcellona.

CRITICHE ECCESSIVE – Stefano Agresti non vede nulla di male nelle parole di Claudio Lotito su Juventus-Inter: «Francamente a me non sembrano dichiarazioni così gravi, devo dire la verità. Dice “L’avete vista tutti”, non so cosa voglia dire. Probabilmente intende una partita strana, perché giocata a porte chiuse dopo essere stata rinviata: non so. Qualcuno può avere il sospetto su ogni cosa, ma pensare che Juventus-Inter non possa essere una partita vera mi sembra strano. Visto che Lotito ha detto “Avete visto tutti che partita è stata”: non vorrei che si andasse oltre le sue intenzioni. A me sembra che non abbia detto niente di male».

CESSIONE PROBABILE – Agresti si sposta sul mercato e sul pressing del Barcellona per Lautaro Martinez: «Penso però che di fronte a certe offerte, soprattutto per un giocatore pagato poco come l’Inter con Lautaro Martinez, pagato venti milioni e ammortizzato per buona parte, ci sarebbe quasi per intero una plusvalenza. Per l’Inter sarebbe grande ossigeno per il bilancio, con un giocatore che vuole andare al Barcellona. Mi sembra che lui abbia manifestato il rispetto per l’Inter, ma con Lionel Messi e il Barcellona è difficile dire di no. Sarebbe una plusvalenza importante, credo che andare contro la sua volontà sia difficile. Se l’Inter riuscirà a trovare l’accordo col Barcellona mi sembra inevitabile che Lautaro Martinez vada via. L’Inter sarebbe però lo stesso competitiva: se dovesse prendere Edinson Cavani nell’immediato è certamente pronto per dare un contributo».