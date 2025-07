Agresti: «Leoni se esce Bisseck e l’Inter è rimasta colpita da Dodo»

Agresti parla di Leoni e Dodo, che potrebbero accendere il mercato dell’Inter. Il giornalista ha fatto un po’ il punto sul mercato.

MOSSE NERAZZURRE – Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport News, ha parlato un po’ della strategia dell’Inter sul mercato. Il suo intervento su Yann-Aurel Bisseck e Denzel Dumfries e i loro eventuali sostituti: «Se esce Bisseck io penso che l’Inter penserà ad investire su Leoni. Questo è un giocatore che all’Inter piace molto, che l’Inter ritiene possa essere un titolare in tempi brevi. Dietro è sufficientemente coperta e l’idea di investire su Leoni in caso addio di Bisseck è molto concreta. E poi se esce Dumfries, sarà da prendere un esterno destro e su questo non c’è molto da discutere. Luis Henrique non può essere sufficiente, va verificato, bisogna valutare la crescita, le sue doti attitudini anche in fase difensiva. La novità di Chivu è quella di voler giocare a 4 e non a 5 a centrocampo, con due trequartisti o uno solo e quindi gli esterni dovranno avere anche grande attitudine difensiva. All’Inter per la fascia destra, se dovesse partire Dumfries, piace molto Dodo, che fisicamente è molto diverso da Dumfries, però ha colpito la dirigenza per quello che ha fatto quest’anno».