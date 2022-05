Agresti: «Lautaro Martinez può dare di più! Protagonista con Dybala»

Agresti intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato del futuro di Lautaro Martinez all’Inter, e il possibile ingresso di Dybala.

IN ATTACCO – Stefano Agresti su Radio Sportiva ha parlato così delle possibile mosse di mercato dell’Inter in attacco: «Il centravanti come Lautaro Martinez ce ne sono pochi. Ha senso la mossa dell’Inter di cedere un difensore. L’attaccante argentino è un classe 1997 che non ha ancora dato il massimo, giusto che l’Inter cerchi in tutti i modi di trattenerlo. Con Dybala e Mkhitaryan io credo che i nerazzurri saranno protagonisti anche la prossima stagione. La conferma di Lautaro Martinez è molto importante».