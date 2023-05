Agresti: «Lautaro Martinez? Inter pensa a cedere altri, la strategia»

Sono spuntate voci di cessione di Lautaro Martinez a fine stagione, subito rientrate. L’Inter però non ha cambiato idea dal voler fare qualche vendita di peso: ne ha parlato Agresti a Radio Radio Mattino.

LA DECISIONE – Stefano Agresti è convinto che l’Inter possa tenere Lautaro Martinez: «Sì, perché può dire di no a un’offerta importante fino a un certo punto. Può dire di no a Tottenham o Manchester United se cede altri giocatori. La scelta dell’Inter è quella di cedere André Onana, Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic, che messi assieme porterebbero i soldi che darebbe Lautaro Martinez. L’Inter rifiuta una cifra importante ma non stratosferica, perché conta di cedere altri giocatori. Per Onana si tratta su quaranta milioni, che potrebbero diventare di più: è probabile che vada al Chelsea alla fine della stagione. Questo è il piano dell’Inter, anche perché Onana è arrivato a parametro zero e sarebbe tutta plusvalenza, oro per il bilancio. La strategia dell’Inter è questa: cedere altri giocatori e tenere Lautaro Martinez. Poi vedremo quanto inciderà la qualificazione Champions League e altre questioni».