Agresti: «Juventus non l’unica con le plusvalenze! Inter-Pinamonti esempio»

Resta sempre caldo il tema della penalizzazione alla Juventus per le plusvalenze fittizie. Ne ha parlato anche il giornalista Stefano Agresti sulle frequenze di Radio Sportiva, portando anche a esempio quanto fatto dall’Inter con la cessione di Andrea Pinamonti al Genoa nel 2019

PLUSVALENZE – La questione plusvalenze non accenna a placarsi. Specialmente viste le motivazioni della sentenza contro la Juventus. Il giornalista Stefano Agresti ha commentato la situazione, portando a esempio anche un caso che riguarda i nerazzurri: «Non possiamo sostenere che le plusvalenze le abbia fatte soltanto la Juventus. Molti club hanno fatto plusvalenze fittizie. I bianconeri pagano perché ci sono le prove che hanno modificato queste plusvalenze in modo artificioso. Pinamonti per esempio, quando passò dall’Inter al Genoa, in quel momento non valeva la cifra sborsata (circa 20 milioni di euro, ndr)».