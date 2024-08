Agresti: «Inzaghi, servono più cambi per l’Inter! Lecito un utilizzo»

Sulla prestazione di ieri in Genoa-Inter si discute (anche) della questione utilizzo dei giocatori, fra qualche lamentela per il mercato e Lautaro Martinez non al 100%. Agresti, su Radio Sportiva, è dell’idea che per gestire la stagione Inzaghi debba fare più rotazioni.

CAMBI MAGGIORI – L’Inter ha cominciato la stagione con un 2-2 col Genoa che lascia l’amaro in bocca, ma anche con dichiarazioni “strane” tipo quella di Simone Inzaghi di Yann Bisseck non lucido e Alessandro Bastoni che vorrebbe un suo ricambio. La stanchezza, alla prima giornata, non dovrebbe esserci ed ecco perché si insiste per completare il reparto con un difensore. Stefano Agresti sostiene che sia il tecnico a dover gestire la rosa: «Penso che debba cominciare a fare più rotazioni. Inzaghi è un allenatore che ha dimostato di essere molto bravo, guidando l’Inter in stagioni non semplici. Allenarla dopo l’addio di Antonio Conte era complicato, l’ha dimostrato anche l’anno scorso quando ha gestito nella conquista della seconda stella».

Agresti lancia qualche cambio per l’Inter di Inzaghi

IL CONSIGLIO – Agresti fa un nome su tutti, già utile ieri da subentrato: «Quali cambi? Con un organico ricco come quello che ha oggi Inzaghi, è lecito aspettarsi che utilizzi di più la rosa. Quindi che faccia più cambi: se andiamo a guardare Davide Frattesi l’anno scorso ha giocato pochissimo, invece bisogna cambiare. Devo dire che questa è una caratteristica che Inzaghi aveva anche alla Lazio, dove non aveva un organico ricco come l’Inter ma gli si diceva che certi calciatori venivano utilizzati poco. Probabilmente dovrà farlo in questa stagione, perché le riserve che ha sono di primissimo piano».