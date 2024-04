Agresti: «Inzaghi? Lo scudetto ti marchia, non come le altre coppe»

Agresti ha sottolineato il lavoro di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter. Oggi 48 anni per lui e primo scudetto in carriera da allenatore ad un passo.

MARCHIARE − Tanti auguri a Simone Inzaghi che oggi compie 48 anni. A parlare del suo percorso a Radio Radio Mattino Sport e News, Stefano Agresti: «Vicino al top. Uno che ha giocato una finale di Champions League e che sta per vincere lo scudetto. Credo che lo scudetto rappresenta un elemento che ti marchia, ti fa entrare nella storia. Simone (Inzaghi, ndr) ha spesso sottolineato di come in queste due stagioni lui all’Inter ha vinto delle coppe, ma per la storia del club non dico che sono un qualcosa di accessorio, ma comunque non qualcosa di così importante. Lo scudetto della seconda stella ti fa entrare di diritto nella storia dell’Inter. Il suo percorso è di uno che piano piano ha scalato dei gradini con grande buon senso e lavoro. Anche vincere con la squadra più forte non è semplice, resistere alle pressioni di una piazza come Milano dimostra grande personalità».