Agresti: «Inzaghi, riflessione dirigenti Inter. Per restare faccia altro!»

Agresti mette in dubbio la continuità di Inzaghi alla guida dell’Inter. Il giornalista, parlando a Radio Radio, non è così certo che l’allenatore rimanga in nerazzurro oltre la fine di questa stagione.

PASSAGGIO MANCATO – Stefano Agresti vede un mancato salto di qualità nel passaggio dalla Lazio all’Inter di Simone Inzaghi: «A me sembra abbastanza evidente che ci sia questo limite da parte sua. È un limite che sta diventando evidente e che in una squadra come l’Inter, che deve vincere, comincia a pesare tantissimo. Non solo nei sospiri dei tifosi, ma anche nei dirigenti. È vero che devono fare mercato attenti e cedere dei giocatori, ma quest’anno gli hanno messo a disposizione un organico tantissimo. All’inizio della stagione lo potevamo definire il più forte, il più completo. Comunque di giocatori importanti Inzaghi ne ha: è chiaro che ci sono degli errori da parte sua, la squadra non riesce ad avere continuità. In campionato è un disastro: non si possono perdere sei partite su diciannove. Credo che, effettivamente, sia una riflessione che stanno facendo anche di dirigenti dell’Inter. Per rimanere all’Inter Inzaghi deve andare in Champions League, altrimenti non se ne parla nemmeno, e in questa parte di stagione lasciare qualche altra traccia. Per esempio andare avanti in Champions League o vincere la Coppa Italia: deve fare altro».