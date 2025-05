Agresti: «Inzaghi-Arabia? Non sarebbe semplice trovare un sostituto per l’Inter»

Agresti dice la sua sulla faccenda Simone Inzaghi e le forti avances dall’Arabia Saudita. Poi l’Inter, a detta sua, avrà delle difficoltà a trovare un sostituto all’altezza.

NESSUN FRENO IN CASO DI ADDIO VERSO L’ARABIA – Su Radio Radio Mattino Sport e News, si parla del futuro di Simone Inzaghi a cinque giorni da Psg-Inter. Stefano Agresti, in collegamento sulla radio, ha parlato proprio di questo. Il suo intervento: «Mi sembrava chiaro fin dall’inizio che questa era una strada percorribile. Chiaro che un professionista venga tentato, ha studiato i dettagli della situazione che troverebbe là, non sta trovando freni familiari. Non mi stupirebbe se l’accettasse. L’Inter è pronta a parlare del rinnovo, ma per Inzaghi sarebbe un modo straordinario di andarsene se vincesse la Champions League. Non è scontato il suo addio ma potrebbe anche andare. Non è facile trovare un sostituto per una squadra arrivata in finale di Champions due volte negli ultimi tre anni, ricorda molto quanto successo nel 2010 anche se i personaggi hanno modi diversi. Il risultato ci auguriamo che sia lo stesso, poi se l’Inter dovrà trovare un sostituto non sarà così semplice». A proposito della finale, oggi parte ufficialmente l’avvicinamento a Monaco di Baviera, con il media open day che si terrà ad Appiano Gentile (clicca qui per tutte le info).