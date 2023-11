Agresti: «L’Inter ha venduto tanto, ma brava a stare competitiva»

Agresti elogia quanto fatto dalla dirigenza dell’Inter, che è riuscita a sopperire alle difficoltà di Suning e mantenere la squadra ai vertici. Il giornalista ha evidenziato le cose buone su Radio Sportiva.

GESTIONE ADEGUATA – Stefano Agresti trova tanto di buono a livello dirigenziale: «L’Inter sicuramente riesce a fare in modo che i conti tornino, altrimenti non potrebbe partecipare al campionato e avrebbe dei problemi come in passato altre società. L’Inter nell’ultimo periodo in pratica si sta autofinanziando, perché il contributo del presidente come immissione di capitali è stato molto ridotto. Però l’Inter è riuscita a cedere calciatori importanti, l’ha fatto nelle ultime stagioni ed è stata brava a prendere parametri zero che hanno permesso di rimanere competitiva. Sappiamo di chi si parla: Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, l’estate scorsa Marcelo Brozovic e André Onana. L’Inter cerca di vendere i giocatori che hanno mercato e prenderne altri che costano poco o niente ma rendono».