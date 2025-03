Agresti: «L’Inter vada col 3-5-2 e Bastoni quel ruolo lo può fare!»

Agresti ha detto la sua sulla questione modulo in casa Inter, visti i tanti infortuni sulle corsie. Il giornalista ritiene peraltro Bastoni un giocatore che può fare anche il ruolo di ala tutta fascia.

MODULO – L’intervento di Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, ha parlato in merito al modulo che potrebbe mettere Simone Inzaghi in vista di Feyenoord-Inter. Le sue parole: «Penso che andrà avanti col 3-5-2. Tra l’altro nelle difficoltà dare almeno la certezza del modulo è la scelta giusta. L’Inter ha 4 infortunati nello stesso ruolo, sembra fatto apposta. Ma sarebbe in difficoltà anche se giocasse a quattro perché dovrebbe mettere Dumfries a sinistra e allargare Bastoni. Oppure mettere Bisseck, che è giovane e non è abituato a 4. E anche Acerbi e de Vrij non giocano a 4 da una vita. Il 3-5-2 mi sembra la scelta più logica. Poi deve scegliere se mettere Dumfries a sinistra depotenziandolo o lasciarlo a destra. Bastoni anche se fisicamente grosso può comunque fare quel ruolo, spinge e cerca la fascia. Ha un buon piede e per certe cose quel ruolo lì lo può fare. La fortuna nella sfortuna di Inzaghi è che sabato giocherà col Monza, partita che può far tirare il fiato».