Agresti: «Inter, non sempre i più forti vincono. Manca una cosa»

Alla luce di quanto accaduto in Atletico Madrid-Inter Stefano Agresti analizza la squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista spiega cosa manca al gruppo nerazzurro.

ALTERNATIVE – Stefano Agresti, ospite della trasmissione di Radio Sportiva, dichiara: «L’Inter è una squadra che ha grande completezza a mio avviso. Le mancano delle alternative forti in avanti, questo lo abbiamo detto dall’inizio della stagione. Arnautovic e Sanchez hanno avuto pochissimi lampi dall’inizio dell’anno, al di là ora del rigore fallito che viene rinfacciato molto al cileno. Però al di là di questo non hanno dato praticamente niente. Non a caso l’Inter per la prossima stagione ha già preso Taremi per rinforzare il reparto offensivo. Quest’anno Thuram e Lautaro Martinez ci sono stati praticamente sempre però è ovvio che i nerazzurri abbiano bisogno di maggiori ricambia e di freschezza davanti. È vero che Depay è stato determinante, ha preso un palo e ha segnato un gol. Però io a Madrid ho visto l’Inter in difficoltà in quasi tutta la partita. Credo che l’Atletico Madrid abbia giocato la partita meglio dei nerazzurri, anche prima di segnare il 2-1. L’Inter questa volta è andata in grande difficoltà però io continuo a pensare che sia più forte dell’Atletico Madrid. Ma non sempre i più forti vincono».