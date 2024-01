Agresti: «Inter, segnali prima della Juventus! Aspetto da considerare»

È la settimana che porta a Inter-Juventus e la prima notizia è il controsorpasso in testa alla classifica di domenica sera. Agresti, durante Radio Radio – Lo Sport, mette a confronto le indicazioni date dalle due squadre.

DI NUOVO IN TESTA – Stefano Agresti vede dall’ultimo weekend esiti che per Inter e Juventus dicono molto: «Sono segnali. La follia di Arkadiusz Milik parte da un errore dell’allenatore, perché Massimiliano Allegri ha messo lui e non Kenan Yildiz, poi il rigore sbagliato di Nicolas Gonzalez. È chiaro che un errore così a sedici minuti dalla fine incide molto. In questa giornata di campionato ne sono stati sbagliati cinque di rigori: forse c’è un problema da parte di chi tira. I segnali sono questi: l’Inter aveva la partita più difficile e ha vinto, la Juventus aveva la partita più facile e ha pareggiato. E ha pareggiato anche il Milan, non dimentichiamolo. Poi vediamo se saranno confermati dalla partita di domenica. Non era facile giocare a Firenze, contro la Fiorentina quarta in classifica. La sofferenza fa parte della partita: non si può pensare di vincere senza soffrire, due settimane fa aveva sofferto di più contro il Verona. Questo è un aspetto da considerare e ritengo che l’Inter abbia vinto con merito».