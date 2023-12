Agresti: «Inter, rifletterei su Frattesi. Perso a forza di panchine»

Agresti, commentando il KO dell’Inter col Bologna in Coppa Italia, si è concentrato su Davide Frattesi. A detta sua, il centrocampista non sta rendendo.

RIFLESSIONI − Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, nel commentare l’eliminazione dell’Inter si è poi concentrato su due giocatori: «Il Bologna ha giocato i minuti decisivi, ha sofferto molto nella ripresa. L’Inter non ha giocato una partita pessima, ha avuto qualche occasione, soprattutto col rigore di Lautaro. La cosa incredibile del Bologna è stata quella di esaltarsi dopo il gol subito e grazie alle giocate pazzesche di Zirkzee. Per l’Inter è comunque una grande delusione. Non credo ci saranno conseguenze, il triplete non l’ho possono più fare. Questa sconfitta ci deve far riflettere però sul valore di alcune seconde linee: Arnautovic clamorosamente, ma bisogna fare una riflessione anche su Frattesi. A forza di stare in panchina, mi sembra un po’ perso. L’Inter deve recuperarlo».