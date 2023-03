Agresti: «Inter, problema non è sconfitta con lo Spezia! In campionato…»

Stefano Agresti, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso il suo parere riguardo il rendimento dell’Inter, sconfitta dallo Spezia ed attesa dalla sfida di Champions League col Porto

INACCETTABILE – Questa l’analisi di Agresti: «Io credo che le coppe possano incidere sulla testa più che sulle gambe dei calciatori. Il problema dell’Inter non è il passaggio a vuoto cono Spezia ma le 8 sconfitte in campionato. Troppe battute d’arresto che sono inaccettabili per la squadra nerazzurra, una squadra che ha un monte ingaggi elevato e grandi ambizioni. Nel nostro campionato deve essere più competitiva di così. Anche se dovesse vincere col Porto dovrebbe dare risposte anche in campionato, perché deve riconquistare un posto alla prossima Champions League che non è così scontato. Continuando ad infilare risultati negativi i nerazzurri sono ancora lì che lottano con Milan, Lazio e Roma, con l’Atalanta e sempre che la giustizia sportiva non faccia rientrare anche la Juventus in corsa».