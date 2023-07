Agresti: «L’Inter prenderà Lukaku! Affare sbloccato in poco tempo»

Agresti in un intervento su Radio Radio ha parlato della volontà dell’Inter di prendere Romelu Lukaku dal Chelsea. L’affare, secondo il giornalista, potrebbe sbloccarsi nel giro di poco tempo.

SI FARÀ – Stefano Agresti è sicuro riguardo l’acquisto del belga da parte dell’Inter: «C’è la volontà di chiudere in fretta l’operazione Lukaku perché l’Inter tra un po’ si raduna e lui non vuole tornare a Londra, per questo motivo l’affare potrebbe sbloccarsi nel giro di poco tempo. Il grimaldello per far saltare l’operazione è la cessione di Onana al Manchester United. Ieri la società ha ricevuto un’offerta vicina alla richiesta, anche se l’Inter continua a chiede 60. Già oggi è previsto un nuovo contatto. Sono abbastanza convinto che l’Inter prenderà Lukaku, però i tempi non possono essere lunghi».