Agresti: «L’Inter potrebbe cedere un giovane per finanziare il mercato»

Stefano Agresti si è espresso in merito alla possibilità che l’Inter ceda un suo giovane talento per finanziare il proprio mercato in entrata.

IL COMMENTO – L’Inter potrebbe sfruttare la finestra estiva di calciomercato per negoziare una cessione onerosa del cartellino di Valentin Carboni in funzione di player trading. La cessione del talento argentino consentirebbe ai nerazzurri di finanziare il mercato in entrata, andando a investire nei reparti del campo in cui si ritiene più adeguato intervenire. Questo è quanto riportato da Stefano Agresti a Radio Sportiva, secondo il quale l’ipotesi in questione non è da escludere: «L’Inter sta valutando la possibilità di cederlo per una cifra importante, così da ricavarne una cifra importante per investire nel mercato estivo. Se dovesse arrivare una proposta più elevata di 20 milioni di euro, l’Inter potrebbe prenderla in considerazione».

Carboni via dall’Inter? Lo spinoso capitolo relativo ai giovani

QUESTIONE GIOVANILE – Agresti si è focalizzato in maniera più approfondita sul tema dei giovani prodotti dal settore giovanile interista. Dal suo punto di vista, la questione chiave è quella della capacità di farsi trovare pronti al momento del confronto con un ambiente di livello assoluto. Non è così semplice essere un calciatore da grande squadra, un calciatore da Inter. «Anche se, effettivamente, l’Inter cura molto il settore giovanile e ottiene grandi risultati, non è facile far crescere dei calciatori giovani che possono essere buoni per l’Inter. Dimarco e Fabbian sono due esempi che vale la pena sottolineare». Una testimonianza molto chiara della propria idea di base circa quello che deve essere il trattamento da riservare a un giovane. Aspettarlo, senza attribuirgli troppe pressioni ancor prima della sua definitiva esplosione ai massimi livelli.