Agresti: «L’Inter non farà ringiovanimenti bruschi! Ma salterà lui»

Agresti ha commentato le parole di Beppe Marotta sul futuro del club nerazzurro. Questo il commento del giornalista che fa anche un nome.

NO RIVOLUZIONI – Stefano Agresti, su Radio Radio, parla prendendo in considerazioni le parole di ieri di Beppe Marotta sull’Inter che sarà: «Lo faranno con molta cautela, non mi aspetto dei ringiovanimenti bruschi, Marotta va sempre sul sicuro. L’Inter dà garanzie assolute al momento, chiaro che arriva un momento in cui ad esempio Sommer dovrà essere restituito, Mkhitaryan non correrà più come adesso o Darmian non sarà più competitivo come adesso. Il primo che potrebbe finire fuori da questo ciclo sarà penso Acerbi. Ma non vedo un’Inter che a fine stagione mandi via quattro giocatori per prendere quattro ragazzi. Marotta ha sempre costruito squadre italiane e con un mix giusto tra esperienza e giocatori giovani. Si andrà avanti così senza rivoluzioni brusche».