Agresti: «Inter, inspiegabile quanto successo ai tifosi a Porto. UEFA…»

Stefano Agresti, sulle frequenze di Radio Sportiva, ha espresso il suo parere riguardo alle vicende riguardanti i tifosi dell’Inter a cui è stato impedito l’accesso al Do Dragao per assistere al match contro il Porto

INACCETTABILE – Queste le considerazioni di Agresti: «Incredibile quello che è successo ai tifosi dell’Inter. Hanno acquistato i biglietti per assistere alla partita di Porto e poi non sono stati fatti entrare. Erano stati autorizzati ad acquistare i biglietti. Sono andati in Portogallo e quando sono arrivati lì sono stati fatti entrare allo stadio. Questo è stato condannato dalla UEFA, però è stata una situazione inspiegabile e da condannare».