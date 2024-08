Agresti: «Inter incontenibile! Il lavoro duro sta ormai svanendo»

Agresti ha detto la sua sull’Inter, che ieri ha schiacciato l’Atalanta per 4-0. Il giornalista sottolinea la forza dei nerazzurri di Inzaghi.

DOMINIO – Stefano Agresti si pronuncia sull’Inter schiacciante contro l’Atalanta: «L’Inter ha giocato una grande partita, è stata incontenibile per l’Atalanta. Ha fatto molto bene dall’inizio, trovandosi la strada spianata con l’autogol fortunoso, ma ci ha messo poi del suo dominando in lungo e in largo. Nel primo tempo, l’Atalanta ha tenuto avendo anche qualche occasione non sfruttata, l’Inter invece ha ritrovato i suoi giocatori. Thuram devastante: ha segnato due gol, ha propiziato il gol del vantaggio e poi c’è stata quella rete meravigliosa. Abbiamo visto un’Inter normale e un po’ in difficoltà nelle prime due giornate, frutto di un lavoro probabilmente più pesante e duro rispetto al passato, e ora una volta che quel lavoro sta via via svanendo dalle gambe dei giocatori, la squadra si esprime al meglio».