Agresti: «L’Inter guarda solo al campionato, è chiaro ed evidente!»

Agresti ritiene che l’Inter guardi solamente al campionato e non alla Champions League come obiettivo concreto. Il suo pensiero.

SOLO UN OBIETTIVO PRIMARIO − Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, si è espresso così sui nerazzurri: «Contro City e Real Madrid in una partita secca le puoi imbrigliare, ma nelle gare doppie con partita di ritorno in casa loro diventa più complicato. Il Barcellona mi sembra più giocabile. Inzaghi giustamente dice che la priorità non è il campionato perché non può dire il contrario, ma le scelte sono state indicative. Ha giocato con la formazione migliore in campionato con l’Udinese e lo farà con la Lazio, mentre con la Real Sociedad ha giocato con le riserve. L’Inter ha dietro la Juventus, può arrivare alla seconda stella superando la principale rivale e quindi è normale che l’Inter guardi solo al campionato. Non ci vedo nulla di sbagliato, ma è così».