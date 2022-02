Agresti: «Inter, gol subiti su pressione? Gli arbitri la fischiano poco»

Ha fatto discutere, nelle ultime partite, che non sia stato segnalato fallo in avvio di azione per il primo gol del Milan e del Sassuolo contro l’Inter. Agresti, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, dice la sua sulla pressione subita dai nerazzurri.

RISCHIO CALCOLATO – Per Stefano Agresti più che errori dell’Inter alcuni gol subiti sono frutto del calcio attuale: «Troppa leziosità? Io credo che tutte le squadre giochino in questo modo. Sono rischi che tutti gli allenatori si assumono, certe volte si esagera a voler giocare palla a tutti i costi anche dal basso. Credo sia un modo di giocare entrato nelle case di tutti, non credo che l’Inter si prenda più rischi di altri. Gli arbitri tendono, a mio avviso giustamente, a fischiare poco la pressione: il nostro calcio era diventato troppo frammentato, credo che da questo punto di vista abituarsi di più agli standard europei fosse una necessità. Innanzitutto per salvaguardare lo spettacolo».