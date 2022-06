Agresti: «Inter, gestione Zhang a tempo! Bremer-Milenkovic non scontati»

Nonostante ora non ci siano trattative per la cessione dell’Inter, Agresti è sicuro che Zhang passerà di mano in tempi non troppo lunghi. Il giornalista, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla poi della difesa con le voci su Bremer e Milenkovic se dovesse partire Skriniar (vedi articolo).

SUNING PER POCO – Stefano Agresti non vede il passaggio di proprietà né imminente né lontantissimo: «Non ci sono notizie di una trattativa per la cessione dell’Inter. La sensazione però è che la gestione Zhang sia comunque a tempo, perché il comportamento nell’ultimo periodo indica questo. La necessità di andare a realizzare plusvalenze in ogni mercato, nella sessione estiva, è penalizzante per il club. Ma al momento non ci sono voci o trattative per una cessione del club».

MERCATO DIETRO – Agresti valuta le opzioni in difesa per l’Inter: «Milan Skriniar sembra destinato a partire. Se arrivassero Gleison Bremer e Nikola Milenkovic, con la partenza di Skriniar, credo che all’Inter complessivamente andrebbe bene. Bremer mi sembra un difensore fortissimo: è seguito da club di Premier League, piace alla Juventus ed era la prima scelta del Milan. Credo che sarebbe il miglior sostituto possibile di Skriniar, se poi aggiungi Milenkovic la difesa dell’Inter si completa ancora di più. Bisogna però vedere se andrà così, perché il doppio acquisto non è scontato».