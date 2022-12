Agresti: «Inter, di quattro difensori uno solo sicuro di restare. Smalling occasione»

L’Inter ha quasi tutta la difesa in scadenza, fra contratti e prestito di Acerbi. Agresti, intervenuto a Radio Radio, dà solo un giocatore sicuro di rimanere nel 2023-2024 e dà come concreta la pista che porta a Smalling.

SI CAMBIA DIETRO – Così Stefano Agresti sulla difesa: «Bisogna partire dal discorso che l’Inter ha quattro centrali e solo uno è certo di rimanere, Alessandro Bastoni. Due sono in scadenza di contratto, Francesco Acerbi deve essere riscattato. Ammesso che rimanga Acerbi ne deve prendere altri due, dovessero andare via Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Su Chris Smalling l’Inter ci sta pensando, preso a zero può essere un’occasione. Non è un giocatore che fa impazzire, ma è ritenuta un’opportunità per tappare una falla a costo zero: un’occasione che a Giuseppe Marotta piace abbastanza, visto quello che ha fatto con Henrikh Mkhitaryan e più o meno Acerbi. L’Inter deve tamponare con queste soluzioni emergenza, poi vediamo cosa accadrà. Sicuramente Smalling è stato offerto all’Inter, che ci sta pensando, e la Roma non fa follie».