Agresti: «L’Inter detta ancora i tempi! Anche con la Juventus»

In molti, visti i faraonici acquisti della Juventus che ha speso oltre duecento milioni, mettono i bianconeri alla pari o davanti all’Inter nella griglia di partenza della Serie A. Agresti, intervenuto a Radio Sportiva, continua invece a tenere il punto sui nerazzurri.

LA FAVORITA – Due giornate di Serie A, per il momento, hanno dato la Juventus come unica squadra a punteggio pieno. Ma Stefano Agresti non è affatto convinto che possa essere la vincente a fine stagione: «I tempi secondo me continua a dettarli l’Inter. Probabilmente rimane la favorita, però il nostro campionato soprattutto nelle ultime stagioni ci ha spiegato che accadono cose sorprendenti. Io credo che l’Inter sia la migliore squadra del campionato dai tempi di Antonio Conte, come organico. Però un anno lo scudetto l’ha vinto il Milan, per colpe dell’Inter, e il Napoli l’anno dopo per meriti propri».

Inter davanti alla Juventus: la griglia di partenza di Agresti

MEGLIO UNA – Agresti è sicuro: «L’Inter come organico ritengo che continui a essere la migliore, perché ormai ha costruito un gruppo che ha delle alternative come nessun’altra. Però poi possono succedere delle cose che portano ad altro. Il mio punto di riferimento continua a essere l’Inter, ma ci sono cose che mettono altre questioni in tavola. La forza del centrocampo della Juventus, ancora senza aver inserito Douglas Luiz e Teun Koopmeiners, è notevolissima e lo diventa anche con le alternative: vuol dire che ha fatto un salto di qualità straordinario. Anche davanti, con Nico Gonzalez e Francisco Conceicao».