Agresti: «Inter, attenzione a sorprese di mercato! Gagliardini può andare»

Per Agresti il mercato di gennaio dell’Inter potrebbe riservare delle sorprese. Il giornalista, intervenuto a Radio Radio Mattino, è dell’idea che possano esserci movimenti in entrata e in uscita, fra cui Gagliardini.

DI RIENTRO – Stefano Agresti non ha dubbi sul recupero di Marcelo Brozovic, atteso a breve a Milano (vedi articolo): «Ripartirà titolare. Intanto deve tornare dal Mondiale e bisogna vedere come sta, oggi non giocherà l’inutile finale per il terzo posto perché non sta bene. Nulla di grave, ma ha giocato sei partite in tre settimane venendo da un infortunio. All’Inter non aveva giocato da tempo per quell’infortunio, bisogna vedere le condizioni. Lì ci sono quattro giocatori per tre posti, ora che Simone Inzaghi è riuscito a far giocare Hakan Calhanoglu regista senza Brozovic ha fatto vedere che si può. Non dimentichiamo che, coi cinque cambi, chi entra nell’ultima mezz’ora magari è più decisivo di chi parte titolare. L’Inter ha una risorsa in più».

IL MERCATO – Sui trasferimenti di gennaio Agresti non esclude novità: «Vediamo perché qualcosa potrebbe fare. Dipende dalle uscite: ha alcuni giocatori che hanno mercato. Uno è Robin Gosens, poi attenzione a Roberto Gagliardini che è in scadenza a giugno e potrebbe andarsene. È un mercato che potrebbe riservare delle sorprese per l’Inter, se dovesse andare via qualcuno. All’Inter piace Yunus Musah, visto ai Mondiali con gli Stati Uniti, che però non costa poco».