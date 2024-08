Agresti: «Infortuni Inter? Penso casualità! Situazione non ideale»

Agresti si è espresso sugli ultimi infortuni in casa Inter, con i nuovi arrivati Taremi e Zielinski subito ai box. La spiegazione del giornalista.

SITUAZIONE NON IDEALE – Le parole di Stefano Agresti, in collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, in merito ai problemi fisici in casa Inter: «Le squadre allenate da Inzaghi raramente hanno avuto pochi infortuni, da capire se è un caso o se c’è qualche altro motivo. Sono portato a pensare che sia una casualità, forse la volontà di dare già tanto ha portato magari questi due giocatori a forzare i propri ritmi. L’Inter non inizia il campionato in una situazione ideale perché un conto è Zielinski e a centrocampo i nerazzurri hanno parecchia abbondanza, un conto è Taremi arrivato per rinforzare in avanti. Lautaro Martinez ha anticipato i tempi per rientrare, c’è quindi una situazione di emergenza dovuto anche all’infortunio di Arnautovic».