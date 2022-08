Agresti: «Gosens non usurato dall’Atalanta! Inter, un sostituto nelle prime»

Gosens non ha ancora potuto dare un gran contributo in questo precampionato non essendo al 100%. Il giornalista Agresti, da Microfono Aperto su Radio Sportiva, non vede troppi problemi sul pieno recupero del tedesco anche se l’Inter può iniziare con un altro.

ALTERNATIVA IN CASA – Stefano Agresti non ritiene problematico il momento di Robin Gosens: «È in ritardo di condizione, è vero. C’è questo problema, l’Inter ha avuto in Federico Dimarco un sostituto valido e conta di averlo anche nelle prime partite. Gosens sta avendo problemi di condizione e fatica a trovarla ma non credo sia usurato dall’Atalanta, dove col gioco di Gian Piero Gasperini è diventato uno dei migliori esterni a livello europeo e si è affermato anche con la sua nazionale. Ha avuto un infortnio grave, dal quale ha faticato a uscire con ricaduta, l’Inter sta lavorando per rimetterlo al massimo. È chiaro che rispetto a Ivan Perisic è molto meno tecnico, certi limiti se non è al 100% si vedono. Bisogna capire quanto ci impiegherà a tornare al massimo dal punto di vista fisico».