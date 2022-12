Agresti: «Gol falliti da Lautaro Martinez e Lukaku fanno perdere un paio di scudetti»

L’Inter può sorridere perché Brozovic sta ritrovando la condizione con la Croazia ai Mondiali. Secondo Stefano Agresti, il vero compito di Inzaghi è quello di rimettere insieme i pezzi di Lukaku e Lautaro Martinez. Di seguito il suo intervento a Tutti Convocati

DIVERSI VOLTI – L’Inter ai Mondiali in Qatar è rappresentata dai diversi volti di Marcelo Brozovic, Romelu LukakueLautaro Martinez. Secondo Stefano Agresti, la buona notizia arriva solo dal croato: «Brozovic? Buona notizia per Inzaghi, mi sembra che non sia al massimo ma sta recuperando la condizione. Penso possa tornare abbastanza bene, dovrà rimettere minuti nelle gambe. Per ora è stato sufficiente al Mondiale, non il Brozovic che abbiamo imparato a conoscere ma in Italia recupererà la condizione. I gol che si sono mangiati Lukaku e Lautaro Martinez messi insieme possono farti perdere un paio di scudetti, Inzaghi dovrà lavorare moto sulla testa soprattutto sul momento di Lukaku. Ora Lautaro è di fatto una riserva, vediamo come riuscirà a metterli in piedi».