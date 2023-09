Agresti: «Giroud vuole il derby Inter-Milan, ma c’è un aspetto»

I prossimi giorni saranno decisivi per capire se Giroud ci sarà nel derby Inter-Milan sabato alle 18. Agresti pende più verso il sì, anche se c’è un’incertezza sulla sua presenza. Ecco come si è espresso a Radio Radio.

LA SCELTA – Stefano Agresti ritiene che Olivier Giroud possa esserci contro l’Inter: «Le condizioni sono da valutare, però i segnali che arrivano sono incoraggianti per il Milan e i tifosi. Giroud vuole giocare, l’unico aspetto è che potrebbe non allenarsi fino a giovedì. Questo vorrebbe dire che arriva fino all’antivigilia del derby facendo solo terapie, questo un po’ di apprensione la crea. Vediamo quello che succede, di sicuro Marcus Thuram è una delle rivelazioni di questo inizio di stagione. Io lo conoscevo come un bell’attaccante completo, fisicamente efficace, ma non era mai stato un grande goleador. Lo deve diventare, però il fatto che abbia segnato due giorni in partite importanti il primo gol con l’Inter e in nazionale mi fa pensare che possa fare un grande salto di qualità. Per l’Inter sarebbe un grandissimo aiuto».